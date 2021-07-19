Gaziosmanpaşa'da mezarlıklarda bayram temizliği
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Gaziosmanpaşa'da mezarlıklarda bayram temizliği

Gaziosmanpaşa'da mezarlıklarda bayram temizliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Kurban Bayramı ziyaretleri öncesi ilçedeki mezarlıklarda kapsamlı şekilde temizlik ve düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Kurban Bayramı ziyaretleri öncesi ilçedeki mezarlıklarda kapsamlı şekilde temizlik ve düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi yıl boyunca düzenli olarak yaptığı mezarlık bakım ve temizlik işlerini Kurban Bayramı öncesi yoğunlaştırdı. Gaziosmanpaşa Belediyesi Temizlik Ekipleri, vatandaşların yakınlarının kabirlerini temiz ve huzurlu bir ortamda ziyaret edebilmeleri için ilçedeki üç mezarlıkta geniş çaplı temizlik çalışması yaptı. Arefe gününde yapılan çalışmalar kapsamında önce mezarlık alanında bulunan çöpler toplandı. Ardından mezarlıklardaki tüm yollar temizlendi. Mezarlıkların içerisinde bulunan yabani otları temizleyen ekipler, çevre düzenlemesi yaparak mezarlıkları ziyaretlere hazır hale getirdi. - İSTANBUL

Gaziosmanpaşa'da mezarlıklarda bayram temizliği
Gaziosmanpaşa'da mezarlıklarda bayram temizliği
Gaziosmanpaşa'da mezarlıklarda bayram temizliği
Gaziosmanpaşa'da mezarlıklarda bayram temizliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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