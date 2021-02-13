Gaziosmanpaşa'da kısıtlamaya rağmen dikkat çeken kalabalık
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gaziosmanpaşa'da kısıtlamaya rağmen dikkat çeken kalabalık

13.02.2021 15:32 | Son Güncelleme: 13.02.2021 15:48
Gaziosmanpaşa'da kısıtlamaya rağmen dikkat çeken kalabalık

GAZİOSMANPAŞA'da iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasında meydan ve caddelerdeki kalabalık dikkat çekti.

GAZİOSMANPAŞA'da iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasında meydan ve caddelerdeki kalabalık dikkat çekti. Hava almaya çıktığını söyleyen bir genç "Yasak ama gezmeye geldim" diye konuşurken yine hava almak için sokağa çıktığını söyleyen başka biri ise, "İnsanlar yasaktan anlamıyor" dedi.

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasında bazı cadde ve meydanlardaki kalabalık dikkat çekti. Gaziosmanpaşa Meydanı ve meydana çıkan caddelerde yoğun kalabalık olduğu görüldü. Bazı vatandaşlar meydandaki banklara oturdu, bazıları ise yürüyüş yaptı. Maske takmayan ve sosyal mesafe kurallarını da ihlal eden kimi vatandaşlar kameraları görünce maskelerini taktı.

"YASAK AMA HAVA ALMAYA ÇIKTIM"

Sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen dışarı çıkan bir genç, "Anneannemlerden geliyorum. Meydana geldim gezmeye. Hava almaya çıktım. Herhalde herkes benim gibi düşünüyor. Hava alıp birazdan gideceğim" diye konuştu. Ekmek almaya çıktığını söyleyen bir başka kişi ise sokakta dolaşanlara tepki göstererek, "İnsanlar yasaktan anlamıyor" diye konuştu.

Gaziosmanpaşa'da kısıtlamaya rağmen dikkat çeken kalabalık
Gaziosmanpaşa'da kısıtlamaya rağmen dikkat çeken kalabalık
Gaziosmanpaşa'da kısıtlamaya rağmen dikkat çeken kalabalık
Gaziosmanpaşa'da kısıtlamaya rağmen dikkat çeken kalabalık
Gaziosmanpaşa'da kısıtlamaya rağmen dikkat çeken kalabalık
Gaziosmanpaşa'da kısıtlamaya rağmen dikkat çeken kalabalık
Gaziosmanpaşa'da kısıtlamaya rağmen dikkat çeken kalabalık
Gaziosmanpaşa'da kısıtlamaya rağmen dikkat çeken kalabalık
Gaziosmanpaşa'da kısıtlamaya rağmen dikkat çeken kalabalık

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Osman Kavala Süleyman Soylu Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Buse Varol Demet Akalın Seren Serengil
Spor Erol Bulut Arda Turan Ersun Yanal Ünal Karaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kar Ankara Antalya Mahkeme
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziosmanpaşa'da kısıtlamaya rağmen dikkat çeken kalabalık - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.2.2021 15:49:49. #1.14#
title