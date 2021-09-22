Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'nde yürütülen çalışmalara katılan genç gönüllüler, hem müzeciliği öğreniyor hem de deneyim kazanıyor - Haberler
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Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'nde yürütülen çalışmalara katılan genç gönüllüler, hem müzeciliği öğreniyor hem de deneyim kazanıyor

Habermetre - Haberler | Toplum
Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'nde yürütülen çalışmalara katılan genç gönüllüler, hem müzeciliği öğreniyor hem de deneyim kazanıyor

Kültür ve Turizm ile Gençlik ve Spor bakanlıklarının yürüttüğü proje kapsamında 20 üniversiteli genç, Zeugma Antik Kenti'ndeki kazılarda gün yüzüne çıkarılan çok sayıda eşsiz esere ev sahipliği yapan müzedeki çalışmalara katılma imkanı buluyor.

GAZİANTEP (Habermetre) - Kültür ve Turizm ile Gençlik ve Spor bakanlıklarının yürüttüğü proje kapsamında 20 üniversiteli genç, Zeugma Antik Kenti'ndeki kazılarda gün yüzüne çıkarılan çok sayıda eşsiz esere ev sahipliği yapan müzedeki çalışmalara katılma imkanı buluyor.

"Çingene Kızı" mozaiği başta olmak üzere bünyesinde barındırdığı eserlerle dünyaca tanınan Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'nde yürütülen çalışmalara katılan genç gönüllüler, hem müzeciliği öğreniyor hem de tarihi atmosferde deneyim kazanıyor. Kültür ve Turizm ile Gençlik ve Spor bakanlıklarının iş birliğinde yürütülen "Genç Gönüllüler Projesi"ne dahil olan üniversiteli 20 genç, Zeugma Antik Kenti'ndeki kazılarda gün yüzüne çıkarılan çok sayıda eşsiz esere ev sahipliği yapan Zeugma Mozaik Müzesi'ndeki çalışmalara katılıyor. Uzmanlar eşliğinde müzeye kazandırılan eserlerin kayıt, fotoğraflama, belgeleme aşamalarını titizlikle yürüten katılımcılar, dünyanın en büyükleri arasında gösterilen ve ziyaretçilerinde hayranlık uyandıran müzedeki çalışmalara katılmanın heyecanını yaşıyor.

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Haber: Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'nde yürütülen çalışmalara katılan genç gönüllüler, hem müzeciliği öğreniyor hem de deneyim kazanıyor - Haberler
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