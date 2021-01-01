GAZİANTEP - Yılın ilk cuma namazı kılındı
01.01.2021 14:15 | Son Güncelleme: 01.01.2021 14:21
Kent merkezinde bulunan Seferpaşa Mahallesindeki tarihi Ömeriye Camisi'ne gelen vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak, yılın ilk vaazını dinlemelerinin ardından cuma namazını kıldı.
Kent merkezinde bulunan Seferpaşa Mahallesindeki tarihi Ömeriye Camisi'ne gelen vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak, yılın ilk vaazını dinlemelerinin ardından cuma namazını kıldı.
Cuma namazı hutbesini cami imamı Abdullah Kargın verdi. Kargın, vaazında yeni yılda iman konusuna dikkat edilmesi gerektiğinden bahsetti.
Cami cemaati daha sonra seccadelerini sererek namazlarını kıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz