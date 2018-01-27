Gaziantep ve Malatya'da Zeytin Dalı Harekatı'na Destek

Gaziantep ve Malatya'da, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Gaziantep'te bir düğün solununda gerçekleştirilen organizasyona katılan bir grup vatandaş adına konuşan Gazi Albayrak, Afrin'deki askerlerin sadakası için kurban kestiklerini söyledi.

Askerlerin operasyonu başarıyla gerçekleştirip, sağ salim vatanlarına dönmelerini temenni eden Albayrak, şunları söyledi:

"Cephedeki askerlerimiz şunu bilsin ki, 80 milyon vatandaşımız, yanı başınızda ve dualarını eksik etmiyor. Devletimizin ihtiyacı halinde 15 Temmuz'da olduğu gibi canımızla, kanımızla hazırız. Devletin vermiş olduğu bu kararın maddi ve manevi destekçisi olduğumuzu bildiririz. Bugün burada 5 kurban kesiyoruz. Anlamı da tek bayrak, tek millet, tek varan, tek devlet. Bir tanesini de cephedeki Mehmetçiğimiz için kesiyoruz. Allah devletimizin ve askerlerimizin yar ve yardımcısı olsun."

Duaların ardından tekbir ve sloganlar eşliğinde kurbanlar kesildi.

Malatya

Malatya'da Saadet Partisi İl Başkanlığı Afrin operasyonuna destek amacıyla kan bağışında bulundu.

Kent merkezinde eski belediye meydanında bulunan Türk Kızılayı kan bağış noktasında Afrin operasyonuna destek için Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Mehmet Asiltürk ve partililer kan bağışında bulundu.

Asiltürk, kan bağışının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Mehmetçiğe destek amacıyla kan bağış kampanyası başlattıklarını kaydederek, kampanyalarının 5 gün süreceğini söyledi.

Terör örgütleri kullanılarak, Türkiye'nin sıkıştırılmaya çalışıldığına işaret eden Asiltürk, "Biz ülkemizin menfaati için her şeyi geri planda bırakırız. İnşallah Afrin operasyonu en kısa sürede sonuçlanır. Türkiye kendi için tehdit unsuru oluşturan yapılardan kurtulur diye düşünüyorum." diye konuştu.