Gaziantep Üniversitesi kız öğrenci yurdunda protesto! Çıkan yemeklere ve yurt ücretlerine tepki gösterdiler - Haberler
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Gaziantep Üniversitesi kız öğrenci yurdunda protesto! Çıkan yemeklere ve yurt ücretlerine tepki gösterdiler

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Gaziantep Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan Ümmü Gülsüm KYK Kadın Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri, yemeklerin pahalı ve niteliksiz, yurt ücretlerinin ise yüksek olduğu gerekçesiyle protesto gösterisi düzenledi.

Gaziantep Üniversitesi Ümmü Gülsüm Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler dikkat çeken bir protestoya imza attı. Yemeklerin pahalı ve niteliksiz, yurt ücretlerinin ise yüksek olduğunu ifade eden üniversiteliler seslerini duyurmak için ortak bir karar aldı.

ODALARIN LAMBALARINI YAKIP SÖNDÜRDÜLER

Odaların lambalarını yakıp söndüren, tencere tavayla gürültü çıkararak protestolara katılan öğrenciler, "Yemek" diye bağırdıkları o anların görüntülerini kaydederek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

YETKİLİLERDEN ÇÖZÜM BEKLİYORLAR

Üniversite öğrencileri yaşadıkları sorunların çözümü için yetkililerden yardım beklediklerini ifade ederken, video özellikle Twitter'da büyük ses getirdi.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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