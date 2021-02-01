Gaziantep'te yoğun sis
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Gaziantep'te yoğun sis

01.02.2021 11:53 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:57
Gaziantep'te yoğun sis

GAZİANTEP'te etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metrenin altına düştü.

GAZİANTEP'te etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metrenin altına düştü. Sis nedeniyle kara ve hava ulaşımında aksamalar yaşandı.

Kent merkezinde dün akşam saatlerinde başlayan ve artarak devam eden sis, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi 20 metreye kadar düşünce sürücüler, araçlarının farlarını yakarak ve hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı. Hava sıcaklığının 6 dereceye düştüğü kentte sis nedeniyle bazı uçak seferleri de iptal oldu. Havalimanına bazı uçaklar ise gecikmeli olarak iniş yaptı. Polis ekipleri, trafikte önlem alarak, sürücüleri hız yapmamaları konusunda uyardı.


Gaziantep'te yoğun sis
Gaziantep'te yoğun sis
Gaziantep'te yoğun sis
Gaziantep'te yoğun sis

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

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