GAZİANTEP - Yanan evde hasar oluştu
AA, Zekeriye Şimşek - Güncel
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, bir evde çıkan yangını itfaiye söndürdü.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, bir evde çıkan yangını itfaiye söndürdü.
İslahiye ilçesi Beyler Mahallesi'nde, Mehmet Çabuk'a ait ikamette, kimsenin bulunmadığı esnada yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde hasar oluştu.
Öte yandan yangında, evin içerisinde bulunan ve zarar görmeyen Türk bayrağı Mehmet Çabuk tarafından alınarak dışarı çıkarıldı.
Yangının, elektrik prizinden çıktığı değerlendiriliyor.???????