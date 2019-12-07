Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

07.12.2019 12:50 | Son Güncelleme: 07.12.2019 12:56
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'nde uyuşturucu madde satışı yapıldığı belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 5 şüpheli yakalandı.

Adreste yapılan aramada ise 48 gram eroin, 1 tüfek, 1 hassas terazi, 1 uyuşturucu hap ile çalıntı olduğu değerlendirilen oto teybi, hoparlör ve led panel ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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