Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonuna 1 Tutuklama

GAZİANTEP'te, uyuşturucu şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 1'i tutuklandı.

Şahinbey Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı iddiası üzerine Vatan Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Evdeki aramada 85 gram eroin ile paketlemede kullanılan malzeme ele geçirildi. Aramalarda ayrıca evin bir odasının da ücret karşılığı uyuşturucu kullanıcılarına tahsis edildiğini belirleyen polis ekipleri; H.Ö., Ö.K., E.A., H.Ö., A.Y. ve Ü.N.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili araştırmada ayrıca bu kişilerle bağlantılı olduğu saptanan M.A. ise Beydilli Mahallesi'ndeki evinde, uyuşturucu satışından elde edilen 845 lira para ile birlikte ele geçirildi.

Emniyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ö. tutuklanarak cezaevine konulurken, diğer 6 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

- Gaziantep