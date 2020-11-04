Gaziantep'te şüpheli çanta tedirgin etti

GAZİANTEP'te, caddeye bırakılan ve uzun süre alınmayan çanta tedirginliğe neden oldu.

GAZİANTEP'te, caddeye bırakılan ve uzun süre alınmayan çanta tedirginliğe neden oldu. Polisin güvenlik önlemi aldığı sırada gelen kişi çantanın kendisine ait olduğunu söyledi.

Olay, akşam saatlerinde Gaziler Caddesi'nde meydana geldi. Araç trafiğine kapalı olan caddeye bırakılan ve uzun süre alınmayan çanta, vatandaşlar tarafından emniyete bildirildi. İhbar üzerine olay yerine bomba imha uzmanı ve polisler sevk edildi. Çantanın yakınındaki vatandaşlar polis tarafından uzaklaştırılarak, olay yerine bant çekildi. Bu sırada caddeye gelen 1 kişi çantanın kendisine ait olduğunu, camiye giderken bıraktığını söyledi. Polisler daha sonra fünye ile patlatılmasından vazgeçerek kontrol ettiği çantayı sahibine teslim edip, uyarıda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI