Gaziantep'te otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

16.11.2019 12:36 | Son Güncelleme: 16.11.2019 12:36

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Ali Bıldırcın yönetimindeki 31 KMC 03 plakalı otomobil, Osmaniye-Gaziantep kara yolunun Nurdağı Kurudere Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak 30 metre yükseklikten şarampole devrildi.

Kazada sürücü Bıldırcın ile yanındaki Muhammet Bilal Koyuncu yaralandı.



Kazayı gören Nurdağı Orman İşletme Şefliği personellerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilen yaralıların kaza yaptığı anlar ise olay yeri yakınlarındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA