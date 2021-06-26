Gaziantep'te otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gaziantep'te otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

Gaziantep'te otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, otomobil ile çarpışan traktör, hurdaya döndü.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, otomobil ile çarpışan traktör, hurdaya döndü. Sürücüler dahil 4 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. 

Kaza, öğle saatlerinde, İslahiye Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Hassa yönüne giden Suriye uyruklu Muhammed Hakan (43) yönetimindeki 31 AGK 787 plakalı otomobil, karşı yönde gelen İzzet Karaağaç'ın (55) kullandığı 80 BD 361 plakalı traktörle çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Traktörün hurdaya döndüğü kazada sürücüler ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Gaziantep'te otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı
Gaziantep'te otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı
Gaziantep'te otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı
Gaziantep'te otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı
Gaziantep'te otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı
Gaziantep'te otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı
Gaziantep'te otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı
Gaziantep'te otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı
Gaziantep'te otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik

Son dakika haberleri! Elektrik direğine çarpan otomobildeki 5 kişiden 3'ü hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Elektrik direğine çarpan otomobildeki 5 kişiden 3'ü hayatını kaybetti
İki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ezgi Mola Seda Sayan Merve Dizdar
Spor Ali Koç Şenol Güneş Yiğit Şardan Okay Yokuşlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gaziantep'te otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 16:07:07. #1.16#

title