Gaziantep'te otomobil devrildi: 4 yaralı

Gaziantep'te otomobilin devrilmesi sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Yetim yönetimindeki 27 AT 366 plakalı otomobil, Şahinbey ilçesi Kızılhisar-Karakuyu bağlantı yolunda, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü Yetim ve otomobilde bulunan 3 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA