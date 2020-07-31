Gaziantep'te meşelik alanda yangın
İslahiye ilçesinde meşelik alanda çıkan yangında 2 dekarlık alan zarar gördü.
31.07.2020 20:15 | Son Güncelleme: 31.07.2020 21:26
İslahiye ilçesinde meşelik alanda çıkan yangında 2 dekarlık alan zarar gördü.
İlçenin Yeşilyurt Mahallesi'ndeki meşelik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, Hatay'dan gönderilen 3 helikopterin yanı sıra İslahiye Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 arazöz, 2 su tankı, 2 iş makinesi ve 50 personelin müdahalesiyle yarım saatte kontrol altına alındı.
Yangında 2 dekarlık alan zarar gördü.
Kaynak: AA