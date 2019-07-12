Limon yüklü TIR bariyerlere çarpıp devrildi, ortalık savaş alanına döndü! 3 ölü
Gaziantep'te sürücüsünün kontrolünden çıkan limon yüklü TIR, bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada ters dönen TIR'ın içinde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.
Gaziantep'te kontrolden çıkan TIR orta bariyerlere çarparak devrildi. Kazanın ardından yol savaş alanına dönerken, TIR'da bulunan 3 kişi öldü.
LİMON YÜKLÜ TIR, BARİYERLERE ÇARPIP DEVRİLDİ
Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun 6'ıncı kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa yönüne giden sürücüsü henüz öğrenilemeyen 76 AD 438 plakalı limon taşıyan TIR, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, orta refüjdeti bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, ters dönen TIR'da bulunan Ömer Koçak (21), Necati Er (42) ve Murat Güraras hayatını kaybetti. Karayolundaki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen TIR'dan çıkarılan 3 kişinin sağlık görevlilerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım her iki yönden kontrolle şekilde sağlandı.
Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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ya uykusuzluk yada aşırı hız bu kafa değişmediği sürece kazalar bitmez bu ülkedeCevap Yaz 44 Yayından Kaldır
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hafriyat kam yonlari acayip ler tabiyki icinde insaniyetli olani mutlaka vardir genelleme yapmuyorum ama sivar ben bunlarin cumlesini ssssssshatlissssssssaglikli olmasini diliyorum ozellikle yoldadirif yapan hafriyatcilar varya uyyyyy onlarin ben burdan tamamini tirci oskide dahil dingil murataza nin gitigi yere gonderiyorum tamam bak kotu birseyyokCevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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asiri hiz . . . basin basin daha cok basin ibrenin sonuna kadar basin sonrada ölün insallah . . .Cevap Yaz 13 53 Yayından Kaldır
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RABBİM BÜTÜN TIRCILARI KORUSUN ONLAR GERÇEKTEN SADECE EKMEK İÇİN UĞRAŞAN GURBETİN GURBETÇİLERİ ALLAH YARDIMCISI OLSUNCevap Yaz 56 5 Yayından Kaldır
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Sen bir TIR Soförüsün kardesim, neden hiz yaparsin, madem araba kullanmasini bilmiyorsun neden Hiz yaparsin. Almanyada gündüz özel müsadeleri olmayan TIRlarin otobana cikmalari yasak. Ülkemizdeki soförlern bilinclendirilmesi lazim acilen. Bir insan kolayla mi yetisiyor. ALLAH rahmet eylesinCevap Yaz 34 3 Yayından Kaldır
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Sayin haber yapicilar bir kiside olse uc kiside olse candir ve gercekten cok uzuluyoruz haberi okuyunca ancak olumle sonuclanan her haberde ''Cok sayida olu var'' basligini atarak insanlarin psikolojisiy;e oynamayin lutfen. Biliyorum amaciniz dikkat cekip haber okutmak ama yalan haber yapmak etik degil. Cok sayida olunun karsiligi nedir ornegin? uc kisi hayatini kaybedince cok sayida 30 kisi kaybetse onun basligi ne? Biktik artik abartili haberlerden yeter. . Is etigini ilke edinin birazda para yeriCevap Yaz 67 3 Yayından Kaldır
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