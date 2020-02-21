Gaziantep'te kız öğrenciler eğitime kazandırılıyor

21.02.2020 13:48 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:48

Gaziantep'in Nizip ilçesinde "Kızlar! Umudunuz Umudumuz, Geleceğiniz Geleceğimiz olsun" projesi kapsamında 132 öğrenci eğitime kazandırıldı.

Nizip Kaymakamlığı, Nizip Belediyesi, Nizip Ticaret Odası iş birliğinde Abdülhamid Han Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde kız öğrencilerin eğitime kazandırılması için yürütülen proje, devam ediyor.

Abdülhamid Han Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Aliye Yaşar, proje kapsamında düzenlenen seminerin ardından yaptığı açıklamada, 8. sınıfta okuyan kız öğrencilerin tamamının liseye devam etmesini sağlamak istediklerini kaydetti.

Proje kapsamında kırsal mahallelerde ziyaretler yaptıklarını belirten Yaşar, şunları kaydetti:

"O bölgelerde görev yapan muhtarlar, imamlar ve rehber öğretmenlerinden oluşan bir ekiple mahallelerdeki okulları ziyaret ettik. Liseye devam edemeyecek öğrencilerin tespiti yapıldı. Mesleğinde önemli noktalara gelen kadın konuşmacılar, kızlara seminerler verdi. Seminerin sonunda projeye dahil edilen kız öğrencilere ücretsiz kitap dağıtımı gerçekleştirildi."

Kitap dağıtım törenine, Nizip İlçe Kaymakamı Kemal Şahin, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Nizip Ticaret Odası Başkan yardımcısı Mahmut Polat, okul Müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, seminerin ardından öğrencilerle öğle yemeğinde bir araya geldi.

Kaynak: AA