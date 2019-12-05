Gaziantep'te Katmer Yenir
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Gaziantep'te Katmer Yenir

Her Pazar 13.30'da yayınlanan Rehber programında, sunucumuz Mert Savaş Gaziantep'teki lezzet turuna devam ediyor.

05.12.2019 10:47 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:47

Her Pazar 13.30'da yayınlanan Rehber programında, sunucumuz 'teki lezzet turuna devam ediyor. Herkesin iştahla yediği bu lezzetin nasıl yapıldığını ve püf noktalarını sizler için görüntüledik. İşte Gaziantep'in en eski katmercilerinden olan Zekeriya Ustadan katmer yapımıyla ilgili incelikler…



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: Gaziantep'te Katmer Yenir
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