Gaziantep'te Gölete Giren 2 Çocuğun Boğulması

Gaziantep'te hayvan otlattıkları sırada girdikleri gölette boğulan 2 arkadaşın cenazesi defnedildi.

Merkez Şahinbey ilçesi Yaycı Mahallesi'nde hayvan otlatan ve girdikleri gölette boğulan Berat Taş (13) ve Yusuf Kaya'nın (12), Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Cenazeler, babaları Yılmaz Taş ve Bayram Kaya'ya teslim edildi. Büyük üzüntü yaşayan ve sürekli çocuklarının ismini sayıklayan 2 babayı, yakınları teselli etmeye çalıştı.

Taş ve Kaya'nın cenazeleri, Yaycı Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yaşamını yitiren çocukların, ailelerin tek erkek çocuğu olduğu öğrenildi.