GAZİANTEP'TE GAPTARIM FUARI AÇILDI

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'te Tarım ve Orman Bakanlığı, Gaziantep Sanayi Odası, KOSGEB, Gaziantep Ticaret Borsası, Gaziantep Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği ve Gaziantep Ziraat Odası'nın işbirliği ile düzenlenen 13'üncü Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık fuarı açıldı.

Ortadoğu Fuar Merkezi'ndeki fuar açılış programına Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, ilçe belediye başkanları, oda başkanları ve davetliler katıldı.

Fuara başta Gaziantep olmak üzere, birçok ilden 130 firma katılıyor. Tarım makineleri, ekipmanları ve aksesuarları, traktör ve ekipmanları, biçerdöver, çapa makinesi ve diğer makine üretim araçları ile ürün işleme, ablajlama, paketleme makinaları, drenaj teknolojileri gibi ürünlerin sergilendiği fuarı yaklaşık 250 bin kişinin ziyaret etmesi amaçlanıyor.

Fuarda katılımcılara seslenen Gaziantep Valisi Davut Gül, bu tür fuarların çok önemli olduğunu ifade etti. Vali Gül, sulama projeleri anlamında Gaziantep'te önemli işler yapıldığını anlatarak, tüm ilgililerin girişimleri ile sulama projeleri anlamında finansal sorunlar ortadan kaldırıldığını mart ayında yapıalcak ihalenin ardından 159 bin dekarlık alanın sulama probleminin ortadan kalkacağını kaydetti.

57 mahallenin bundan faydalanacağını belirten Vali Gül,"Fuarların yapılması çok önemli. Bunu tüm şehirlerde görüyoruz. Bu şehirlerde güzel bir heyecana vesile oluyor. Bana göre fuarların başlatılmasından ziyade sürdürülebilir olması daha önemli. Son zamanlarda katıldığımız tüm fuarlarda görüyoruz ki hep bir adım daha ileriye gidiyor. Gaziantep'te sulama anlamında önemli projelerimiz var. Bu projelerin her biri kendi içerisinde çok önemli. Tüm ilgililerin girişimleri ile sulama projeleri anlamında finansal sorunlar ortadan kaldırıldı. Mart ayında ihalemiz başlayacak inşallah kışa kadar tamamı bitecek. 159 bin dekarlık alanımızın sulama problemi ortadan kalkacak. 57 mahallemiz bundan faydalanacak"dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, belediye olarak tarıma gerekli önemi verdiklerini ve bu tür fuarların önemli olduğunu söyleyerek şöyle dedi:

"Bu fuarların ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Yem desteğine tohum desteğine kadar tüm şehre destekler sağladık. Bu desteklerin artması gerektiğini de gördük. Tarımın ve toprağın yanında olduk. Doğru bilgiler geldiğinde elimizdeki bütçeden bu işe bütçe ayırdık. Toplum bizden hizmet bekliyor. Bize düşen bunları doğru yönetmemiz. Sulanabilir arazide hala sorunumuz var. Güneş enerjisine hızlı geçmemiz gerekiyor. Bu anlamda sulanabilir arazilerin artmasını sağlamayı hedefliyoruz. Bu bir ekip işi. Gerekli görüşmelerle kapı kapı dolaşarak sulanabilir araziyi arttırmak istiyoruz. İnşallah bütün kanallar 1 yıl içerisinde tamamlanarak toprak suya kavuşacak. "

Konuşmaların ardından ziyaretçiler fuardaki stantları dolaştı. Fuarın 3 gün boyunca açık olacağı bildirildi.