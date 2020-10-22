Gaziantep'te ele geçirilen İncil'in tarihi eser niteliğinde olmadığı belirlendi
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Gaziantep'te ele geçirilen İncil'in tarihi eser niteliğinde olmadığı belirlendi

22.10.2020 16:43 | Son Güncelleme: 22.10.2020 16:43
Gaziantep'te ele geçirilen İncil'in tarihi eser niteliğinde olmadığı belirlendi

Gaziantep'te, Suriye'nin Halep kentindeki yağmalanan müzeden çalındığı, ceylan derisinin üzerine İbranice yazılı olduğu öne sürülen İncil'in tarihi eser niteliği taşımadığı belirlendi.

Gaziantep'te, Suriye'nin Halep kentindeki yağmalanan müzeden çalındığı, ceylan derisinin üzerine İbranice yazılı olduğu öne sürülen İncil'in tarihi eser niteliği taşımadığı belirlendi.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonda ele geçirilen İncil, incelenmek üzere Gaziantep Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Müze Müdürlüğü görevlilerince yapılan incelemede İncil'e tarihi eser görünümü kazandırılmaya çalışıldığı, tarihi eser niteliğinde olmadığı belirlendi.

Görevlilerce hazırlanan rapor, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğüne gönderildi.

Olay

Gaziantep'te, Suriye'nin Halep kentindeki yağmalanan müzeden çalındığı, ceylan derisinin üzerine İbranice yazıldığı ve çok eski tarihli olduğu iddia edilen İncil ele geçirilmişti.

İncil'in 1 milyon dolar değerinde olduğu öne sürülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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