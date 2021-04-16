Gaziantep'te bir apartmanın 11'inci katından düşen kız çocuğu yaşamını yitirdi
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Gaziantep'te bir apartmanın 11'inci katından düşen kız çocuğu yaşamını yitirdi

Gaziantep'te bir apartmanın 11'inci katından düşen kız çocuğu yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel

Gaziantep'te bir apartmanın 11'inci katından düşen 14 yaşındaki M.S hayatını kaybetti.

Gaziantep'te bir apartmanın 11'inci katından düşen 14 yaşındaki M.S hayatını kaybetti.

Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde bulunan 13 katlı apartmanın 11'inci katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Özel bir hastaneye sevk edilen ve yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan kişinin, 14 yaşındaki M.S. olduğunu belirledi.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri apartmanın çevresinde geniş çaplı inceleme yaptı, görgü tanıkların ifadesine başvurdu.

Çocuğun cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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