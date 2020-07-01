Gaziantep'li kuaförden alkışlanacak davranış
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Gaziantep'li kuaförden alkışlanacak davranış

Gaziantep'li kuaför Erhan Kaya kendi sosyal sorumluluk projesiyle herkesin takdirini kazandı.

Gaziantep'li kuaförden alkışlanacak davranış
01.07.2020 08:29 | Son Güncelleme: 01.07.2020 08:38

Önceden yaptığı ve pandemi sürecindede devam eden bu projede Erhan Kaya ve ekibi Gaziantep iline bağlı köylerde daha önce hiç kuaföre gitmeyen çocukların okullarına ve evlerine giderek saçlarını kesti.

Sosyal sorumluluk projesiyle köy çocuklarının saçlarına dokunduklarını anlatan kuaför Erhan Kaya, "Projemiz düzenli olarak yaptığımız köy okullarındaki kız çocuklarının saçlarına dokunma projesidir.Öğretmenlerimizinde talepleri doğrultusunda olabildiğince farklı okullara gitmeye çalışıyoruz.Çocukların saçlarını kesiyor, örgüler yapıyor onlarla birazda olsa aramızda manevi, samimi ve saf bir bağ oluşturmaya çalışıyoruz.Her ne kadar her zaman gidip gelemesekte köylerdeki kardeşlerimizin hep bizim aklımızda kalbimizde olduklarını hissettirmeye çalışıyoruz.Hayatında ilk defa saçlarını kestiren, fön çektiren çocuklar var. Onların sevincine ortak oluyoruz.Daha öncede sosyal sorumluluk projemiz olmuştu benim için ama en güzeli budur.İnşallah bundan sonraki etkinliklerimizde sanatçı dostlarımızdanda destek bulursak daha çok çocuğu sevindiririz " dedi.

Kaynak: Bültenler

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