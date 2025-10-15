Haberler

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü değişti mi, yeni Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı kimdir?

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü değişti mi, yeni Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı kimdir?
Millî Eğitim Bakanlığında üst düzey atamalar sürüyor. Edirne İl Millî Eğitim Müdürü olarak görev yapan Önder Arpacı, Gaziantep İl Millî Eğitim Müdürlüğü görevine getirildi. Böylece Gaziantep'te İl Millî Eğitim Müdürlüğü koltuğunda değişiklik yaşandı.

Öte yandan, Gaziantep'te daha önce İl Millî Eğitim Müdürü olarak görev yapan Dr. Erdal Kılınç, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevine atandı. Bu değişiklikle birlikte, Gaziantep'in yeni İl Millî Eğitim Müdürü Önder Arpacı oldu. Peki, Önder Arpacı kimdir?

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ Mİ?

Millî Eğitim Bakanlığı'nda üst düzey kadrolarda değişim süreci devam ediyor. Son atama kapsamında Kocaeli İl Millî Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen görevden alınarak yerine Düzce İl Millî Eğitim Müdürü Emrullah Aydın getirildi.

Emrullah Aydın'ın Kocaeli'ye atanmasıyla birlikte Düzce İl Millî Eğitim Müdürlüğü koltuğu boşaldı. Bu göreve getirilecek yeni ismin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

