Gaziantep Havalimanı Baş Müdürlüğü'ne Yasin Savaş atandı
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Gaziantep Havalimanı Baş Müdürlüğü'ne Yasin Savaş atandı

Gaziantep Havalimanı'nda sevilen Şube Müdürü Yasin Savaş, Gaziantep Havalimanı Baş Müdürlüğü'ne atandı.

02.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 02.03.2020 13:16
Gaziantep Havalimanı Baş Müdürlüğü'ne Yasin Savaş atandı

'nda sevilen Şube Müdürü Yasin Savaş, Gaziantep Havalimanı Baş Müdürlüğü'ne atandı.


Bir süre önce görevinden alınan Gaziantep Havaalimanı Başmüdürü Alaattin Kırcı'nın yerine Havalimanında sevilen Şube Müdürü Yasin Savaş atandı. Devlet Hava Meydanı Genel Müdürlüğü onayı ile atanan Baş Müdür Savaş'ın önümüzdeki günlerde yeni görevine başlaması bekleniyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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