Gaziantep Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı 1'i Ağır 2 Yaralı

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı 1'i ağır 2 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde İslahiye-Hassa karayolunun 20'nci kilometresinde Yeşilyurt Mahallesi Üzümlü kavşağında meydana geldi. Mahmut Karakuş (57) yönetimindeki 20 AE 229 plakalı hafif ticari araç, Ali Çin (74) yönetimindeki 55 BS 156 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen araçların sürücüleri yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mahmut Karakuş'a ayakta müdahale edilirken, Ali Çin ise hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: DHA