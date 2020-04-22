Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tepki çeken paylaşımı için özür diledi
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tepki çeken paylaşımı için özür diledi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından espri mahiyetinde paylaşılan ancak büyük tepki çeken "Gaziantep'te erkeklerin durum tablosu" adlı paylaşım için özür diledi.

22.04.2020 14:51 | Son Güncelleme: 22.04.2020 15:19

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, dün belediyesinin resmi Twitter hesabında paylaşılan tablo nedeniyle özür diledi.

Sağlık Bakanlığı'nın her gün koronavirüste son durumu açıklamak için kullandığı tabloya benzer tabloda, 'evde kal' çağrıları sonrası erkeklerin ev işleriyle meşgul olduğu ifade ediliyordu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tepki çeken paylaşımı için özür diledi

"İNCİNEN HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUZ"

Belediyenin açıklamasında "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal medya hesabımızdan yapılan ve sonradan kaldırdığımız paylaşım için Gaziantepliler ve incinen herkesten özür diliyoruz. Bu sorumsuzluğu yapanlar hakkında soruşturma başlatılacak, böyle bir aymazlığa bir daha müsaade edilmeyecektir" dendi.

İşte belediyeye özür dileten o paylaşım;

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tepki çeken paylaşımı için özür diledi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tepki çeken paylaşımı için özür diledi
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