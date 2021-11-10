KARTAL, İSTANBUL (İHA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 83'üncü yılında Kartal'da anıldı

İSTANBUL - Kartal'da; Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Kurtuluş Savaşı'nın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 83'üncü yılı dolayısıyla bir anma töreni gerçekleştirildi.

Kartal Meydanı'nda gerçekleşen anma törenine; Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Deniz Teknik Komutanı Cihat Eryiğit, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, İYİ Parti Kartal İlçe Başkanı Fuat Onbaşılı, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, Meclis üyeleri, muhtarlar, Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şube Başkanı Kemal Aslan ve çok sayıda siyasi parti temsilcisi, sivil toplum örgütü ile vatandaşlar katıldı.

Tören, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve ilçe protokolünün Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Çelenk sunumunun ardından, saatler tam 9'u 5 geçeyi gösterdiğinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e; sevgi, saygı ve minnet duygularıyla 2 dakikalık bir saygı duruşu gerçekleştirilerek, İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve ilçe protokolü Yakacık Yüksel İlhan Alanyalı Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinin 'Atatürk'ü Anma Programı' çerçevesinde hazırladıkları gösterileri izledi.

"O'nu Anmak, Anlamak ve O'nun Yolunda Yürümek Şereftir"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmanın, anlamanın ve yolunda yürümenin bir şeref olduğunu belirterek; "Cumhuriyet'imizin kurucusu, Kurtuluş Savaşı'mızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 83'üncü yılında; sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz. O'nu anmak, anlamak ve O'nun yolunda yürümek şereftir bizim için. En büyük görevimizin, biz gençlere emanet ettiği Cumhuriyet'i ilelebet yaşatmak olacağı bilinci ile yarınlara emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.