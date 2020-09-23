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23.09.2020 13:59 | Son Güncelleme: 23.09.2020 14:05
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteciler Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel ile astsubay Erdal Baran hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteciler Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel ile astsubay Erdal Baran hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı. Başsavcılık, Yıldız, Dükel ve Baran hakkında, 'Devletin güvenliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tanju Özkaya

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