Yer: Antalya! Çöp eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Yer: Antalya! Çöp eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Türkiye'nin turizm cenneti Antalya'da ihbar üzerine harekete geçen ekipler, üçü çocuk 6 kişinin yaşadığı çöp evde korkunç manzarayla karşılaştı.

27.09.2019 14:02
Yer: Antalya! Çöp eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ev sahibinin ihbarı üzerine eve giden basın mensupları üçü çocuk 6 kişinin yaşadığı çöp evle karşılaştı. Çocukların evin duvarlarına çizdiği çöpten adamlar, yerlerde kokmuş çöpler, pislikten rengi görünmeyen kırık koltuklar, perdeler ve çocukların uyuduğu yerde ayaklarının dibindeki, duvardan çıkmış priz ve elektrik kablosu dikkat çekti. Olaya el koyan Manavgat Kaymakamlığı çocukları devlet korumasına aldı. Olayı duyup eve gelen ve çocukların teyzeleri olduğu ileri sürülen bir kadın ise hem basın mensuplarına hem ev sahibine tehditler yağdırdı.

ÇOCUKLAR KORKUNÇ ŞEKİLDE GÖRÜNTÜLENDİ

Side Mahallesi 532 sokakta bir apartmanın zemin katında çöp eve dönüşmüş sağlıksız bir ortamda 4 çocuğun yaşam mücadelesi verdiği yolundaki ihbarı değerlendiren basın mensupları söz konusu eve giderek evin ve çocukların durumlarını görüntüledi. Apartmanın zemin katındaki dairede anneanne, anne ve teyze ile yaşayan çocuklar, kokudan içeriye girmekte zorluk çekilen, tüm odalarında çöplerin bulunduğu sağlıksız bir ortamda adeta cansız bir şekilde uyurken görüntülendi.

"AYLARDIR KİRA ÖDEMEDİLER"

Çocukların evin duvarlarına çizdiği çöpten adamlar, yerlerde kokmuş çöpler, pislikten rengi görünmeyen kırık koltuklar, perdeler ve çocukların uyuduğu yerde ayaklarının dibindeki, duvardan çıkmış priz ve elektrik kablosu dikkat çekti. Basın mensuplarına ihbarda bulunan ev sahibi Arif Öz, 8 ay önce 2 kadının gelip evi kiraladıklarını belirterek "Evi tuttuktan sonra 2 çocuk ve kadınlar vardı. Sonra sayı artmaya başladı. Aylardır kira ödemediler. Su ve elektriğin kesildiği mesajı gelince eve geldim. Kapı-pencere ve perdeler tamamen kapalıydı. Eve girdiğimde gördüğüm manzara ve koku karşısında şaşkına döndüm. Kira veya başka bir şey derdinde değilim. Bu pisliğin içerisindeki çocuklara devletimiz acilen sahip çıkmalı" dedi.

ÇOCUKLAR JANDARMA TARAFINDAN ALINDI

Basın mensuplarının konuyu aktardığı Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit; ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı harekete geçirirken, evde bulunan çocuklar Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda jandarma tarafından aileleriyle birlikte evden alınarak Side Jandarma Karakoluna götürüldü.

TEHDİTLER SAVURDU

Eve jandarma ve diğer ekiplerin geldiği haberi üzerine eve gelen küçük çocukların teyzesi, ev sahibi ve olayı ortaya çıkaran basın mensuplarına tehditler yağdırırken jandarma tarafından güçlükle sakinleştirildi. Side Jandarmadaki işlemlerin ve başlatılan soruşturmanın ardından yaşları 0-6 arasında değişen 4 çocuk acil bakım ve korunmalarının sağlanmaları amacıyla Aile-Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Antalya'da bulunan kurumlara yerleştirildi.

Kaynak: İHA
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YORUMLAR (33)

  • GRİ SAÇLI ADAM:
    Yoksulluk ayrı, pislik ayrı şey. 3 tane kadının bulunduğu bu evdeki pisliği kimse hiçbir bahaneyle izah etmeye kalkmasın. Tehditler yağdıran teyzenin kılık kıyafetinden de pisliğin yoksulluktan olmadığını da az buçuk anlarsınız zaten. Hiçbir çocuk ebeveynleri yüzünden böyle bir yaşamı hak etmiyor.
    Cevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır
  • SAKAR ŞAKİR:
    40 milyar dolar suriyelilere gitmeseydi bu ülkenin yoksul bahtsız işsiz insalara harcansaydı bu görüntüler olmazdı bu ülkede milyonlarca yoksul var devlet bunu açıklamıyor ülkenin yarısı aç birileride arap seviciliği yapıyor önce kendi ülemize bakalım bize ne eli arabisinden
    Cevap Yaz 89 35 Yayından Kaldır
  • ZIRT:
    Suriyeli erkekler burada bizim namusumuza göz dikip kızlarımızı taciz ederken suç işlerken, aynı anda bizim mehmetçikler onların namusunu korurken şehid oluyor, bu adalet midir ?
    8 1 Yayından Kaldır
  • SIRF TARAFLISIN DİYE SAVUNUCULUK YAPMA .:
    SAKAR ŞAKİR KARDEŞİM SANA YORUM YAZAN SU SAHSA BİR CİFT LAFIM VAR SEN AKSİNİ İDDA EDEBİLECEKMİSİN ???? ADAMLAR SENDEN BENDEN RAHAT YASIYOLAR NEYİN MUHASEBESİNİ YAPIOSUN SEN ???
    15 2 Yayından Kaldır
  • DURUKANKADRİ:
    SURİYELİLERİN KAÇACAK TÜRKİYESİ VARDI, GELDİLER CANLARINI KURTARDILAR. BU KAFAYLA GİDERSENİZ KORKARIM SİZİN KAÇACAK BİR YERİNİZ OLMAYACAK.
    24 17 Yayından Kaldır
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