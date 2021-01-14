Gazeteci ve sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti
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Gazeteci ve sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti

14.01.2021 14:24 | Son Güncelleme: 14.01.2021 14:29
Gazeteci ve sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti

'Popüler' isimli programı hazırlayıp sunan Sevim Gözay, bir süredir lenf kanseri tedavisi görüyordu.

'Popüler' isimli programı hazırlayıp sunan Sevim Gözay, bir süredir lenf kanseri tedavisi görüyordu. Gözay'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından birçok sanatçı ve yazar, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak üzüntülerini dile getirdi.

SEVİM GÖZAY'IN HAYATI

Sevim Gözay bir yayıncı. Kültür, yaşam ve medya alanlarında içerikler üretti. Kanal D, TV8, CNN Türk, ATV, Show TV, Habertürk, Sky 360, TRT kanallarında yönetmenlik, sunuculuk, moderatörlük ve jüri üyeliği yaptı. Asistan olarak 'Dr. Stress', 'Canlan Biraz', yardımcı yönetmen ve yönetmen olarak 'Sabah Şekerleri', 'Hi-Fi', 'Netiket', yönetmen-seslendiren olarak 'İstanbulART', sunucu-editör olarak 'Şehrin Rengi', 'Dizikolik', 'Bazıları Sıcak Sever' ve 'Artist' programlarını ekrana taşıdı.

Hazırlayıp sunduğu 'Stüdyo: Sinematik Portakal' (TV8) ve 'Cosmopolis' (CNN Türk) programlarıyla kültür sanat ve lifestyle alanlarına yeni ve dinamik bir soluk getirdi. Sunum tarzından kamera açılarına, içerik işleyişinden röportaj stiline, grafik üslubundan kurgu mantığına modern televizyonculuğun etkili bir öncüsü ve şehirli kadının ekrandaki temsili oldu.

21. yüzyılın eşiğinde Pulp Fiction rüzgarına kapılan her yaştan sinemaseverin kalbinde ise kült bir yer edindi ve yeni nesil sinema programlarına yön verdi.

2001 ve 2002 yıllarında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Kültür-Sanat Televizyon Başarı Ödülü'ne layık bulundu. 2006 – 2013 yılları arasında Akşam gazetesi ve Nokta dergisinde şehir, yaşam, ilişkiler, kültür sanat ve popüler kültür hakkında 1500'ün üzerinde köşe yazısı yazdı, röportajlar yaptı.

'Kızlar ve Babaları' (2011) adlı kitaba katkıda bulundu, 'Kasetten Canlı' (2013) ve 'Sinemaskop Randevular' (2015) adlı kitaplara imza attı.

Journo, Artful Living, Posta Kitap, Paz Edebiyat, Ot Dergi ve Rejisör dergisinde sinema, edebiyat, yaşam ve medya üzerine içerik üretti

Kaynak: Hürriyet

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