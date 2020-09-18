Gazeteci Taha Akyol ve oğlunu dolandırdığı iddia edilen üç şüpheli adliyeye sevk edildi
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Gazeteci Taha Akyol ve oğlunu dolandırdığı iddia edilen üç şüpheli adliyeye sevk edildi

Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak gazeteci Taha Akyol ve oğlu Ertuğrul Akyol'u dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Gazeteci Taha Akyol ve oğlunu dolandırdığı iddia edilen üç şüpheli adliyeye sevk edildi
18.09.2020 15:55 | Son Güncelleme: 18.09.2020 15:55

Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak gazeteci Taha Akyol ve oğlu Ertuğrul Akyol'u dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Taha Akyol ve oğlu Ertuğrul Akyol'un, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilerce 43 bin dolar dolandırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda, üç şüphelinin ismi belirlendi.

Şüpheliler, polis ekiplerince gözaltına alınarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüphelilerin "Terör örgütleri peşinizde" diyerek, Taha Akyol ve oğlunu 43 bin dolar dolandırdığı belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Taha Akyol: "Dolandırıcılara inandım"

İfade vermek için Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelen Taha Akyol, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan dolandırıcıların kendisini ve ABD'de doktora yapan oğlu Ertuğrul Akyol'u telefonla aradıklarını söyledi.

Kendisiyle ilgili çok detaylı bilgi paylaşan dolandırıcılara inandığını dile getiren Akyol, dolandırıcıların, FETÖ'nün hesabını ele geçirdiğini söyleyerek, "Paranızı çekin güvenli hesaba yatıralım." dediklerini anlattı.

Buna inandıklarını, istenilen 43 bin doları oğlunun bankadan çekip şüphelilere elden verdiğini belirten Akyol, vatandaşları, kendisini polis ve savcı olarak tanıtan kişilere itibar etmemesi konusunda uyardı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Emin İleri
Emin İleri
AA Editörü
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