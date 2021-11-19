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Gazeteci Fikret Ünsal'a son görev

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Gazeteci Fikret Ünsal'a son görev

Meslektaşları, geçtiğimiz gece hayatını kaybeden Gazeteci Fikret Ünsal için İsmail Güneş Basın Sitesinde tören düzenledi.

SİVAS (İHA) - Meslektaşları, geçtiğimiz gece hayatını kaybeden Gazeteci Fikret Ünsal için İsmail Güneş Basın Sitesinde tören düzenledi.

Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, duayen gazeteci Fikret Ünsal geçtiğimiz gece 64 yaşında hayatını kaybetti. Mesleki kariyeri ile Türkiye'de isminden söz ettiren usta gazeteci, İsmail Güneş Basın Sitesi içerisinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene yakın arkadaşları, meslektaşları ve severleri katıldı.

Yaklaşık 10 yıldır kanser tedavisi gören Ünsal geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastanede üç kez art arda kalp krizi geçirdi. Durumu ağırlayıp yoğun bakım servisine alınan Ünsal yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - SİVAS

Gazeteci Fikret Ünsal'a son görev

Gazeteci Fikret Ünsal'a son görev

Gazeteci Fikret Ünsal'a son görev

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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