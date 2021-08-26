Garnizon Komutanı Gündüz'den, Rektör Yardımcısı Batur'a ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Garnizon Komutanı Gündüz'den, Rektör Yardımcısı Batur'a ziyaret

Garnizon Komutanı Gündüz'den, Rektör Yardımcısı Batur'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı ve Garnizon Komutanı Hv. Tuğg. Necati Gündüz, Dumlupınar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Batur'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı ve Garnizon Komutanı Hv. Tuğg. Necati Gündüz, Dumlupınar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Batur'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Prof. Dr. Atilla Batur'un makamında sohbet şeklinde gerçekleşen görüşme sonunda Hv. Tuğg. Necati Gündüz, Rektör Yardımcısı Batur'a görevinde ve çalışmalarında başarılar diledi.

İyi dileklerinden dolayı Gündüz'e teşekkür eden Batur, kendisine günün hatırasına üzerinde üniversitenin taç kapısının yer aldığı çini hediye etti. - KÜTAHYA

Garnizon Komutanı Gündüz'den, Rektör Yardımcısı Batur'a ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İbrahim Aydemir Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya Mahsun Kırmızıgül
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Garnizon Komutanı Gündüz'den, Rektör Yardımcısı Batur'a ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 12:37:42. #1.15#

title