Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı
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Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı

07.01.2021 14:20 | Son Güncelleme: 07.01.2021 14:48

Gana Parlamentosu'nda kaydedilen ve kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu anlara ilişkin görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Olayın koltuk kavgasından kaynaklandığı ortaya çıktı. Öte yandan Gana Parlamentosu'nda bugün yapılan Meclis Başkanlığı seçimlerinde çıkan çatışmaya ordu müdahale etmişti.

Gana Parlamentosu'nda, skandallara imza atacak bir olay yaşandı. Geleneksel bir 'kente kıyafeti' giymiş olan vekil Ursula Owusu-Ekuful bir başka vekil Kwabena Mintah Akandoh'un kucağına oturdu.

Yerel bir haber ajansına konuşan Akandoh, o anları şöyle anlattı:

"NPP milletvekilleri geldiğinde, farklı partilerin oturacağı yerlerle ilgili tartışma çıktı. Cletus Avoka tuvalete gidince, Ursula, Avoka'nın yerini aldı. Onu kalkması için ikna etmeye çalıştık, ancak kabul etmedi. Ursula koltuktan kalktığında ben yerine oturdum. Geri geldiğinde bir anda kucağıma oturdu. Hiçbir şey söylemedi, ben de hiçbir şey söylemedim."

Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı

ODADA GERGİNLİK İYİCE TIRMANDI

Ursula, NPP liderinin sol tarafa oturma girişimlerine sonuna kadar karşı çıkarak NCD milletvekilleri ile oturmakta ısrar etti. Bu süreçte çıkan kargaşada kadın, bir milletvekilini zemine ittiği için odada gerginlik iyice tırmandı.

Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı

PARLAMENTODAKİ ÇATIŞMAYA ORDU MÜDAHALE ETMİŞTİ

Gana Parlamentosu'nda Ulusal Demokratik Kongre ve Yeni Vatansever Parti arasında yaşanan Meclis Başkanlığı seçimi çatışmaya döndü. İki parti milletvekilleri arasında çıkan arbedeye ordu müdahale etti.

Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı
Haber Yorumları (1)
ERZRMLUMAN: güzel bişe bunda şaşılacak şey ne?
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