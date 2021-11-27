Gamzedeyim Deva Bulmam şarkı sözleri! Gamzedeyim Deva Bulmam dinle! Gamzedeyim şarkı sözü! - Haberler
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Gamzedeyim Deva Bulmam şarkı sözleri! Gamzedeyim Deva Bulmam dinle! Gamzedeyim şarkı sözü!

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Gamzedeyim Deva Bulmam şarkı sözleri! Gamzedeyim Deva Bulmam dinle! Gamzedeyim şarkı sözü!

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Dedublüman / Çağrı Çelik 'in kısa sürede milyonlarca dinlenme ve beğeniye ulaşan Gamzedeyim Deva Bulmam şarkısını yorumlayıp YouTube'ta yayınlamalarının ardından şarkının sözleri büyük ilgi topladı. Peki, Dedublüman / Çağrı Çelik - Gamzedeyim Deva Bulmam şarkı sözleri! Dedublüman / Çağrı Çelik - Gamzedeyim Deva Bulmam dinle! Gamzedeyim Deva Bulmam şarkı sözü! İşte detaylar...

Dedublüman/ Çağrı Çelik - Gamzedeyim Deva Bulmam şarkı sözleri, gündemin merak edilen konuları arasında yerini aldı. İşte, Gamzedeyim Deva Bulmam şarkısının sözleri...

GAMZEDEYİM DEVA BULMAM SÖZLERİ

Hey, heeey, hey, hey, hey, heey, hey

Gamzedeyim deva bulmam

Garibim bir yuva kurmam

Gamzedeyim deva bulmam

Garibim bir yuva kurmam

***

Kaderimdir hep çektiğim

İnlerim hiç reha bulmam

Kaderimdir hep çektiğim

İnlerim hiç reha bulmam

***

Elem beni terketmiyor

Hiç de fasıla vermiyor

Elem beni terketmiyor

Hiç de fasıla vermiyor

***

Nihayetsiz bu takibe

Doğrusu takat yetmiyor

Nihayetsiz bu takibe

Doğrusu takat yetmiyor

DEDUBLİMAN/ ÇAĞRI ÇELİK GAMZEDEYİM DEVA BULMAM DİNLE!

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