Gamzedeyim Deva Bulmam şarkı sözleri! Gamzedeyim Deva Bulmam dinle! Gamzedeyim şarkı sözü!
Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Dedublüman / Çağrı Çelik 'in kısa sürede milyonlarca dinlenme ve beğeniye ulaşan Gamzedeyim Deva Bulmam şarkısını yorumlayıp YouTube'ta yayınlamalarının ardından şarkının sözleri büyük ilgi topladı. Peki, Dedublüman / Çağrı Çelik - Gamzedeyim Deva Bulmam şarkı sözleri! Dedublüman / Çağrı Çelik - Gamzedeyim Deva Bulmam dinle! Gamzedeyim Deva Bulmam şarkı sözü! İşte detaylar...
Dedublüman/ Çağrı Çelik - Gamzedeyim Deva Bulmam şarkı sözleri, gündemin merak edilen konuları arasında yerini aldı. İşte, Gamzedeyim Deva Bulmam şarkısının sözleri...
GAMZEDEYİM DEVA BULMAM SÖZLERİ
Hey, heeey, hey, hey, hey, heey, hey
Gamzedeyim deva bulmam
Garibim bir yuva kurmam
Gamzedeyim deva bulmam
Garibim bir yuva kurmam
***
Kaderimdir hep çektiğim
İnlerim hiç reha bulmam
Kaderimdir hep çektiğim
İnlerim hiç reha bulmam
***
Elem beni terketmiyor
Hiç de fasıla vermiyor
Elem beni terketmiyor
Hiç de fasıla vermiyor
***
Nihayetsiz bu takibe
Doğrusu takat yetmiyor
Nihayetsiz bu takibe
Doğrusu takat yetmiyor
DEDUBLİMAN/ ÇAĞRI ÇELİK GAMZEDEYİM DEVA BULMAM DİNLE!
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