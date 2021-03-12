Gamze Topuz ve Tümer Metin'den ilginç aşk pozu! Birbirinin ayaklarını sevdiler

Uzun süredir Tümer Metin ile aşk yaşayan oyuncu Gamze Topuz, sosyal medya hesabından birbirinin ayaklarını sevdiği anı paylaşarak "Ayak sevme saati" notunu ekledi. Çiftin, bu anları ise takipçilerini ikiye böldü.

37 yaşındaki oyuncu Gamze Topuz, uzun süredir eski futbolcu Tümer Metin ile aşk yaşıyor. Aynı evde kalan ve sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan çift, bu sefer de ilginç bir pozlarını paylaştı.

BİRBİRİNİN AYAKLARINI SEVDİLER

Oyuncunun, Ümit Kantarcılar'dan olan kızı Elis Naz'ın ayağını elleriyle sevdiği sırada aynı hareketi eski milli futbolcu Topuz'a yaptı. Oyuncu, Metin'in ayağını sevdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşarak, "Ayak sevme saati" yazarak, hikaye bölümünden yayınladı.

Çiftin takipçilerinin bir kısmı ayak sevme pozunu çok beğenirken bazıları da bu anın romantik olmadığını belirtti.

İşte çiftin pozu: