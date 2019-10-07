Gamze Özçelik'ten olası sınır ötesi operasyon öncesi Mehmetçik'e destek!

Gamze Özçelik'ten olası sınır ötesi operasyon öncesi Mehmetçik'e destek!

Oyunculuğu bıraktıktan sonra tesettüre giren ve yardım yardım faaliyetleriyle adından söz ettiren Gamze Özçelik, Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon öncesi Mehmetçik'e başarılar diledi.

07.10.2019 14:59
Gamze Özçelik'ten olası sınır ötesi operasyon öncesi Mehmetçik'e destek!

Türkiye, Suriye'nin doğusuna yönelik harekat çalışmalarında sona geldi. Operasyon için hazırlıklarını tamamlayan TSK, sadece 'Ateş' emrini bekliyor. Olası harekat sosyal medyada da geniş yankı bulmasının ardından eski manken ve oyuncu Gamze Özçelik'ten operasyona katılan Mehmetçik'e destek paylaşımı geldi.

"ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN"

Kurduğu yardım derneğiyle sadece Türkiye değil dünyadaki ihtiyaç sahiplerinin imdadına koşan Gamze Özçelik, Twitter hesabından "Allah yar ve yardımcımız olsun. Dava Hak ise, sonuç muhakkak şahadettir" paylaşımını yaptı. Özçelik'in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

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YORUMLAR (33)

  • MARDINLI DEHO:
    CANIM ASLI SEN HANGI GAZI KULLANIYORSUN CIG GAZ YAPIYORSUN BIZ GAZA GELMEYIZ GAZA BASARIZ MEHMETCIGE SEVGILER DUALARIMIZ SIZINLE
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  • ASLI:
    TÜRK MİLLETİNİM İKİ ZAYIF YÖNÜ VAR BİRİSİ DİN İKİNCİSİ MİLLİYETÇİLİK. BU KONULARDA ÇOK KOLAY GAZA GELİP ALDANIYORLAR.
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  • ADAM:
    yanlız ABD de çekilmiyormuş oraya giripte hızlı sonuç alamazsak karizma fena çizilecek tarihte de olduğu gibi oraya girip saplanıp kalırsak sonuç alamayız yıldırım gibi ezip geçmemiz lazım sonuç alabilmek için Allah ın izniyle bu işten karlı çıkarız. İnşallah. . .
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  • BİR ZAMANLAR ANADOLU:
    Allah Mehmetçiğin yar ve yardımcısı olsun, bunu siyasi kaygılarla ve iç politika malzemesi için sınırlı yapacak zihniyetlerinde belasını versin!!!
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  • ALLAHTAN SUBAYLARIMIZ SİZDEN NİTELİKLİ:
    ayrıca iki yüzlülük : savaş kimsesiz çocuklar açlık ve sefalet demektir; hayır işleriyle uğraşan biri için korkunç şeyler söylemiş, cahil!
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  • VATANSEVR:
    Coni senin ve senin düşüncelerindekilerin beyni sulanmış. . . Beyindeki suyunuzu aldırın.
    4 13 Yayından Kaldır
  • YORUMCU:
    MENFAATİ YOK, KADIN UZUN SÜREDİR BİR ÇOK ÜLKEDE GÖNÜLLÜ OLARAK YARDIMLARA GİDİYOR. SENİN KAFAN HEP ÇAKALLIĞA ÇALIŞTIĞI İÇİN İYİ İNSANLARI DA KENDİN GİBİ GÖRMEYE BAŞLAMIŞSIN. İNSANIN FİKRİ NEYSE ZİKRİ ODUR.
    20 4 Yayından Kaldır
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