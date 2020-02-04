Gamze Özçelik, evini satıp Afrika'da su kuyusu açtırdığı iddialarını yanıtladı
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Gamze Özçelik, evini satıp Afrika'da su kuyusu açtırdığı iddialarını yanıtladı

Eski manken ve oyuncu Gamze Özçelik son zamanlarda kendisini hayır işlerine adadı. Özçelik, bugün ortaya atılan evini satıp, Afrika'da yoksullar için su kuyuları açtırdığı haberlerini yalanladı.

04.02.2020 20:59 | Son Güncelleme: 04.02.2020 21:12
Gamze Özçelik, evini satıp Afrika'da su kuyusu açtırdığı iddialarını yanıtladı

, Göztepe'deki evini satarak bu parayla 'da su kuyuları açtırdığı ve her kuyuya bir şehidin adını verdiği iddiası sosyalx medyayı salladı.

'EVİNİ 400 BİN TL'YE SATTI' İDDİASI

Eski Gamze Özçelik'in, evini 400 bin TL'ye sattığı iddia edildi. İddiaya göre, Özçelik Afrika'ya onlarca suyusu açtırıp, her birine bir şehidimizin adını verdi.

İDDİALARI YALANLADI

Gamze Özçelik, bazı sitelerinin gündeme getirdiği bu iddiayı yalanladı. 2. Sayfa programında açıklama yapan Özçelik, "Daha önce de benzer haberler çıkmıştı doğru değil" dedi.


Haber Videosu

: Gamze Özçelik, evini satıp Afrika'da su kuyusu açtırdığı iddialarını yanıtladı
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