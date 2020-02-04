Gamze Özçelik, evini satıp Afrika'da su kuyusu açtırdığı iddialarını yanıtladı
Eski manken ve oyuncu Gamze Özçelik son zamanlarda kendisini hayır işlerine adadı. Özçelik, bugün ortaya atılan evini satıp, Afrika'da yoksullar için su kuyuları açtırdığı haberlerini yalanladı.
Gamze Özçelik, Göztepe'deki evini satarak bu parayla Afrika'da su kuyuları açtırdığı ve her kuyuya bir şehidin adını verdiği iddiası sosyalx medyayı salladı.
'EVİNİ 400 BİN TL'YE SATTI' İDDİASI
Eski manken Gamze Özçelik'in, evini 400 bin TL'ye sattığı iddia edildi. İddiaya göre, Özçelik Afrika'ya onlarca suyusu açtırıp, her birine bir şehidimizin adını verdi.
İDDİALARI YALANLADI
Gamze Özçelik, bazı haber sitelerinin gündeme getirdiği bu iddiayı yalanladı. 2. Sayfa programında açıklama yapan Özçelik, "Daha önce de benzer haberler çıkmıştı doğru değil" dedi.
Haber Videosu: Gamze Özçelik, evini satıp Afrika'da su kuyusu açtırdığı iddialarını yanıtladı
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Van,daki çığ felaketinde yaralananlara, acil şifalar diliyorum..Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Manisa,da bir deprem daha olduğunu öğrendim...Tüm Manisalılara, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bu kadını taktir ediyorum. ALLAH yolunu açik daim eylesin. kaliteli insan vesselam. . . . . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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zehranın haberi yokmu laCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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BRAVO, VALLAHİ HELAL OLSUN, DİĞER '' ARTİST'' LER ÖRNEK ALSIN.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Arkadaş şu kadını bir rahat bırakın. Bu kadın huzuru böyle buluyor.Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır