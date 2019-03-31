Gamze Özçelik, Broşür Dağıtırken Rencide Edilen Yusuf Özoğul'a Destek Oldu

Yusuf Özoğul, İstanbul Pendik'te AK Parti broşürü dağıtırken farklı bir partiye mensup Mine Koraş'ın tepkisine maruz kaldı. Mine Koraş'ın ağır ithamlarına karşı tavrından ödün vermemesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere herkesin takdirini topladı.

Oyuncu Gamze Özçelik'te Özoğul'a destek veren isimlerin arasında yer aldı. Özçelik, "İyi ki varsın Yusuf" etiketiyle Özoğul'a destek oldu.

"MEMLEKETLİM YUSUF YOLUN DAİM OLSUN"

Oyuncu Gamze Özçelik seçim bildirisi dağıtırken farklı bir parti üyesi kadın tarafından aşağılanan Yusuf Özoğuz'a destek geldi. Özçelik sosyal medya hesabından ''Kimde benlik ve kibir hasıl olduysa Mevla orayı terk etmiştir. Ama kim edeple, tevazu ile yürüyorsa işte Allah tam da onunladır. Memleketlim Yusuf yolun daim olsun. İyi ki varsın Yusuf, Hepimiz Bayburtluyuz." mesajını paylaştı.

"KADINA TEPKİ VERMEMEMİN NEDENİ BAYBURTLU OLMAMIZ"

Kendisiyle ilgili çektiği görüntülerin sosyal medyada paylaşmasının ardından yaşadıklarını anlatan Yusuf Özoğul, "Şu anda cenaze nedeniyle memleketim Bayburt'tayım. Olayı arkadaşlarım aracılığı ile öğrendim. Ondan sonra durumu mahalle teşkilatıma bildirdim. Kadına tepki vermememin nedeni Bayburtlu olmamız. Bize böyle öğrettiler. Karşımızda bayan olmasa dahi biz yine aynı saygıyı gösterir 'eyvallah' der çıkardık" dedi.