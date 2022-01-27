Gamze'nin ölümünde tutuklanan anne: Kızımın çikolataya alerjisi vardı

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yatağında ölü bulunan, boyun kemiğinin kırıldığı saptanan Gamze Sakallıoğlu'nun (17) tutuklanan annesi Turcen Sakallıoğlu (53) ile babası Mehmet Halil Sakallıoğlu'nun (53) ifadeleri ortaya çıktı. Turcen Sakallıoğlu ifadesinde kızlarının çikolataya alerjisi olduğunu, bir gece önce de çikolata yediğini söyledi.

Mazı Mahallesi'nde oturan Turcen Sakallıoğlu, 24 Ocak günü saat 07.30 sıralarında jandarmayı arayıp, uyandırmak için odasına girdiği kızı Gamze'yi yatağında hareketsiz bulduğunu söyleyerek yardım istedi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibi, Gamze'nin yaşamını yitirdiğini belirlendi. Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı ifade edilen Gamze Sakallıoğlu'nun boynunda izler tespit edildi.

Jandarmanın olayla ilgili yürüttüğü soruşturmanın sürdüğü bildirildi.