Gamonya: Hayaller Ülkesi Filmi
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Yönetmen koltuğunda Tuğçe Soysop'un oturduğu, BKM yapımı fantastik macera türündeki 'Gamonya: Hayaller Ülkesi’ filminin oyuncu kadrosunda Berat Efe Parlar, Eda Döğer, Ahmet Rıfat Şungar, Ali Uyandıran, Burcu Altın, Dora Dalgıç, Zeynep Ilgın Çelik gibi isimler yer alıyor.
Yönetmen: Tuğçe Soysop
Senaryo: Murat Kepez, Uğur Güvercin, Dinar Kahveci, Cihan Deniz, Nagihan Cemcir, Onur Ümit, Pelin Serin
Oyuncular: Berat Efe Parlar, Eda Döğer, Ahmet Rıfat Şungar, Ali Uyandıran, Burcu Altın, Dora Dalgıç, Zeynep Ilgın Çelik, Alperen Efe Esmer, Taha Sönmezışık, Arda Taşarcan, Arda Şahin, Ceren Reis, Duru Hoşver, Defne Erşen, Berkecan Akkaya, İkra Külahlıoğlu, İlknur Külahlıoğlu, Nehir Gökdemir
Filmin Türü: Fantastik
Orijinal Adı: Gamonya: Hayaller Ülkesi
Yapımcı Firma: BKM
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 17.01.2020
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