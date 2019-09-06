Gamonya: Hayaller Ülkesi Filmi

Gamonya: Hayaller Ülkesi Filmi

Gamonya: Hayaller Ülkesi filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Gamonya: Hayaller Ülkesi filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

06.09.2019 15:54
Gamonya: Hayaller Ülkesi Filmi

Yönetmen koltuğunda Tuğçe Soysop'un oturduğu, BKM yapımı fantastik macera türündeki 'Gamonya: Hayaller Ülkesi’ filminin oyuncu kadrosunda Berat Efe Parlar, Eda Döğer, Ahmet Rıfat Şungar, Ali Uyandıran, Burcu Altın, Dora Dalgıç, Zeynep Ilgın Çelik gibi isimler yer alıyor.

Yönetmen: Tuğçe Soysop

Senaryo: Murat Kepez, Uğur Güvercin, Dinar Kahveci, Cihan Deniz, Nagihan Cemcir, Onur Ümit, Pelin Serin

Oyuncular: Berat Efe Parlar, Eda Döğer, Ahmet Rıfat Şungar, Ali Uyandıran, Burcu Altın, Dora Dalgıç, Zeynep Ilgın Çelik, Alperen Efe Esmer, Taha Sönmezışık, Arda Taşarcan, Arda Şahin, Ceren Reis, Duru Hoşver, Defne Erşen, Berkecan Akkaya, İkra Külahlıoğlu, İlknur Külahlıoğlu, Nehir Gökdemir

Filmin Türü: Fantastik

Orijinal Adı: Gamonya: Hayaller Ülkesi

Yapımcı Firma: BKM

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 17.01.2020


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Kaynak: InterSinema.com
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