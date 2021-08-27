Gaming in Turkey ve Coca-Cola arasında 25 ülkeyi kapsayan anlaşma

gaminginturkey, CocaCola_TR'nin 25 ülkedeki resmi espor ve oyun ajansı oldu.

Ülkemizde ve oyun sektörü büyük bir hızla büyürken, aynı hızda sektörün diğer paydaşları da büyümeye devam ediyor. Temmuz ve Ağustos ayında yapılan son duyurulara göre oyun ve espor ajansı olan Gaming in Turkey, The Coca-Cola Company ile arasındaki işbirliğini güçlendirdi.

Yapılan son duyurular ile birlikte Gaming in Turkey, The Coca-Cola Company'nin 25 ülkedeki resmi oyun ve espor ajansı oldu. Yapılan anlaşmanın 2020 yılının Aralık ayından beri devam ettiği belirtilmesinin yanında bir dakika uzunluğunda bir video da yayınlandı.

Yayınlanan "Red, Orange, Entrust" başlıklı videoda izleyicileri 2194 yılında geçen bir hikaye bekliyor. Hikayenin ilk bölümünde uzaydan gelen ışınları bilim insanları tarafından sıvıya dönüştürülüyor. Dönüşümün ardından bu kırmızı sıvı içenlere doğa üstü güçler veriyor ve yeni bir döneme giriliyor.

Serinin ilk bölümünü aşağıdan izleyebilirsiniz.

Kaynak: Playerbros