Xbox Game Pass'e Assassin's Creed Origins geliyor - Haberler

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Xbox Game Pass'e Assassin's Creed Origins geliyor

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Xbox Game Pass'e Assassin's Creed Origins geliyor

Ubisoft'un Assassin's Creed Origins'i Xbox Game Pass aboneliğine ekleniyor. Microsoft'un Topluluk Lideri Megan Spurr'un Salı günü yaptığı açıklamada Assassin's Creed Origins'in önümüzdeki iki ay içerisinde ekleneceği bildirildi.

Xbox Game Pass oyunlarının duyurusunda ek olarak daha fazla Ubisoft oyunlarının ekleneceğini duyuran Megan Spurr, Xbox Game Pass kütüphanesine daha fazla inanılmaz oyunlar getirmek için Ubisoft ile birlikte çalıştıklarını duyurdu.

GAME PASS'E ASSASSIN'S CREED ORIGINS GELİYOR

Nisan ayının son haftasında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar duyuruldu. Bunun yanı sıra Xbox Game Pass aboneliğinin kütüphanesine Assassin's Creed Origins oyunu da ekleneceği bildirildi. Origins'in önümüzdeki iki ay içerisinde eklenmesi planlandığı duyuruldu.

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Xbox Game Pass'te ilk günden eklenen Rainbow Six: Extraction da dahil olmak üzere birkaç Ubisoft oyunu daha var. Ubisoft ayrıca Ubisoft Plus abonelik hizmetini gelecekte bir noktada Xbox'a getirmeyi planlıyor. Ubisoft Plus, 100'den fazla Ubisoft oyununu oynamanıza izin verecek, ancak Xbox Game Pass'ten ayrı bir abonelik olacak.

ASSASSIN'S CREED ORIGINS KONUSU

Antik Mısır'dayız. Görkemli olduğu kadar entrikalarla dolu bir çağı kapatacak müthiş bir iktidar savaşı yaşanıyor. Suikastçı Kardeşlik Örgütünün köklerine yapacağın bu yolculukta karanlıkta kalmış sırları ve unutulmuş efsaneleri gün yüzüne çıkaracaksın.

Xbox Game Pass Nisan ayı oyunları açıklandı! NFS, F1 2021 ve daha fazlasıXbox Game Pass Nisan ayı oyunları açıklandı! NFS, F1 2021 ve daha fazlası

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Assassin's Creed, Xbox Game Pass, Ubisoft, origin, Gamegar,, Haberler

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