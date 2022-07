Unreal Engine 5'in Matrix demosu kaldırılıyor! Listeden çıkarılmadan kütüphanenize ekleyin

Unreal Engine'in internet sitesinde yayınlanan duyuruda The Matrix Awakens'ın önümüzdeki günlerde PlayStation ve Xbox mağazalarından kaldırılacağı bildirildi. Kaldırılmadan önce demoyu kütüphanenize ekleyerek daha sonra da oynayabilirsiniz.

THE MATRIX AWAKENS: AN UNREAL ENGINE 5 EXPERIENCE KALDIRILIYOR

Unreal Engine 5 oyun motoru ile oluşturulan The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience, 9 Temmuz'a kadar PlayStation ve Xbox mağazalarında satışa sunulacak. 9 Temmuz tarihinden itibaren The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience'a mağazadan erişim sağlanmayacak.

UNREAL ENGINE 5 İLE DUYURULDU

İlk olarak PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsollarında Aralık 2021'de piyasaya sürülen The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience, Epic Games'in yeni oyun motoru Unreal Engine 5'i test etmek amacıyla oluşturulan bir teknoloji demosudur. Grafik motorunun ışın izlemeli aydınlatması ve yeni nesil teknolojinin birleşmesiyle ortaya çıkacak yeni nesil oyunlar hakkında ufak bir göz atmanızı sağlıyor.