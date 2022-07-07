Unreal Engine 5'in Matrix demosu kaldırılıyor! Listeden çıkarılmadan kütüphanenize ekleyin - Haberler

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Unreal Engine 5'in Matrix demosu kaldırılıyor! Listeden çıkarılmadan kütüphanenize ekleyin

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
 - Güncelleme:
Unreal Engine 5'in Matrix demosu kaldırılıyor! Listeden çıkarılmadan kütüphanenize ekleyin

Epic Games'in oyun motoru Unreal Engine 5'in duyurulmasıyla beraber oyun motorunu tanıtmak amacıyla yayınlanan The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience, PlayStation ve Xbox mağazalarından kaldırılacak. Oyun kaldırılmadan önce kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Unreal Engine'in internet sitesinde yayınlanan duyuruda The Matrix Awakens'ın önümüzdeki günlerde PlayStation ve Xbox mağazalarından kaldırılacağı bildirildi. Kaldırılmadan önce demoyu kütüphanenize ekleyerek daha sonra da oynayabilirsiniz.

THE MATRIX AWAKENS: AN UNREAL ENGINE 5 EXPERIENCE KALDIRILIYOR

Unreal Engine 5 oyun motoru ile oluşturulan The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience, 9 Temmuz'a kadar PlayStation ve Xbox mağazalarında satışa sunulacak. 9 Temmuz tarihinden itibaren The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience'a mağazadan erişim sağlanmayacak.

Unreal Engine 5'in Matrix demosu kaldırılıyor! Listeden çıkarılmadan kütüphanenize ekleyin

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UNREAL ENGINE 5 İLE DUYURULDU

İlk olarak PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsollarında Aralık 2021'de piyasaya sürülen The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience, Epic Games'in yeni oyun motoru Unreal Engine 5'i test etmek amacıyla oluşturulan bir teknoloji demosudur. Grafik motorunun ışın izlemeli aydınlatması ve yeni nesil teknolojinin birleşmesiyle ortaya çıkacak yeni nesil oyunlar hakkında ufak bir göz atmanızı sağlıyor.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

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