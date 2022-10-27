The Callisto Protocol, sansür talepleri üzerine Japonya'da iptal edildi

Aralık 2022'de yayınlanması planlanan hayatta kalma korku oyunu The Callisto Protocol, Japonya Twitter hesabından yapılan paylaşımda oyunun Japonca versiyonunun durdurulduğu bildirildi.

THE CALLISTO PROTOCOL, JAPONYA'DA İPTAL EDİLDİ

The Callisto Protocol Japonya'nın Twitter hesabından paylaştığı Japonca gönderinin çevirisi şu şekildedi:

" The Callisto Protocol'ün Japonca versiyonu durduruldu. Şu anda CERO derecesini geçemiyoruz ve içeriği değiştirirsek oyuncuların beklediği deneyimi sağlayamayacağız. Japonları anlayabilirseniz sevinirim. Ön sipariş verenlere para iadesi yapılacak."

YETERLİ SERTİFİKA DERECELENDİRMESİ ALAMADI

CERO, Japonya'nın sertifikasyon kuruludur ve The Callisto Protocol'ün derecelendirme almaşı ve Japonya'da piyasaya sürülmesi için, geliştirici Striking Distance Studios ve yayıncı Krafton'un oyunun içeriğinde değişikliğe gitmesi takdirde oyunun Japonca versiyonunun yayınlanabileceği açıklandı.

CERO'dan onay alamamasının sebebi ise The Callisto Protocol'de çok fazla cinayet, vahşet ve korku örneklerinin bulunmasıdır. Ayrıca, geliştirici ekibin de gerçek hayattaki korku ve vahşet örneklerinden ilham alarak oyunu geliştirdiği bilinmektedir.