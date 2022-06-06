Stray sistem gereksinimleri neler? Stray kaç GB? Stray kaç TL? - Haberler

BlueTwelve Studio tarafından geliştirilip Annapurna Interactive'in yayıncılığını üstlendiği aksiyon macera kedi simülasyon oyunu Stray sistem gereksinimleri neler? Stray kaç GB? Stray kaç TL? İşte detaylar…

STRAY KONUSU

Stray, çürümekte olan bir siber şehrin neon ışıklarla aydınlanan dar sokaklarında ve tekinsiz semtlerin karanlık ortamlarında geçen bir üçüncü şahıs kedi macerası oyunu. Alçak yüksek demeden dört bir yanda dolaş, hiç beklemediğin tehlikelere karşı kendini hazırla ve aldırışsız droidler ve tehlikeli yaratıklarla dolu bu acımasız mekânın gizemlerini çöz.

STRAY SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Stray Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-2550K veya AMD FX-8350

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti, 2 GB veya AMD Radeon R7 360, 2 GB

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 10 GB kullanılabilir alan

Stray Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 5 2600

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780, 3 GB veya AMD Radeon R9 290X, 4 GB

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 10 GB kullanılabilir alan

Stray Kaç GB

Stray'i oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 10 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.

Stray Kaç TL?

Stray'in Steam fiyatı 160 TL'dir ancak ön sipariş ile almak isteyne oyuncular yüzde 10 indirim ile 144 TL'ye satın alabilir.