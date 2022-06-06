Stray sistem gereksinimleri neler? Stray kaç GB? Stray kaç TL? - Haberler

Stray sistem gereksinimleri neler? Stray kaç GB? Stray kaç TL?
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Ailesinden kopmuş, yalnız ve kaybolmuş bir sokak kedisi olarak oynadığımız macera oyunu Stray'in sistem gereksinimleri merak ediliyor. Cyberpunk dünyasında parkur, keşif ve maceralara yer verilen Stray'in sistem gereksinimleri neler? Stray kaç GB? Stray kaç TL? Detayları haberimizde…
BlueTwelve Studio tarafından geliştirilip Annapurna Interactive'in yayıncılığını üstlendiği aksiyon macera kedi simülasyon oyunu Stray sistem gereksinimleri neler? Stray kaç GB? Stray kaç TL? İşte detaylar…
Stray, çürümekte olan bir siber şehrin neon ışıklarla aydınlanan dar sokaklarında ve tekinsiz semtlerin karanlık ortamlarında geçen bir üçüncü şahıs kedi macerası oyunu. Alçak yüksek demeden dört bir yanda dolaş, hiç beklemediğin tehlikelere karşı kendini hazırla ve aldırışsız droidler ve tehlikeli yaratıklarla dolu bu acımasız mekânın gizemlerini çöz.
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- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-2550K veya AMD FX-8350
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti, 2 GB veya AMD Radeon R7 360, 2 GB
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 10 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 5 2600
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780, 3 GB veya AMD Radeon R9 290X, 4 GB
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 10 GB kullanılabilir alan
Stray'i oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 10 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.
Stray'in Steam fiyatı 160 TL'dir ancak ön sipariş ile almak isteyne oyuncular yüzde 10 indirim ile 144 TL'ye satın alabilir.