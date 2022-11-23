Steam Sonbahar indirimleri başladı! İndirimdeyken kaçırmamanız gereken oyunlar
Gamegar Haberleri
Steam'in en büyük indirimleri arasında yer alan sonbahar indirimi 22 Kasım Salı günü saat 21.00 itibariyle başladı. Steam oyuncularının uzun süredir indirime girmesini beklediği birçok AAA oyunlar ve bağımsız stüdyo oyunları da dahil olmak üzere birçok oyun indirime girdi. İşte indirimdeyken kaçırmamanız gereken oyunlar…
Steam'de 2022'nin sonuna doğru büyük bir indirim festivali daha başladı. Steam Sonbahar İndirimi 2022 nihayet kullanıcılar ile buluştu ve ilk günden kullanıcıların sepet listesindeki oyunlar kütüphanede yerini aldı. Steam Sonbahar İndirimi 2022'de kaçırmamanız gereken oyunları sizler için listeledik…
STEAM SONBAHAR İNDİRİMİ 2022 FIRSATLARI
- Cyberpunk 2077 –124,50 TL (-50%)
- EA Sports FIFA 23 – 419,99 TL (-40%)
- Red Dead Redemption 2 – 98,67 TL (-67%)
- God of War – 246,75 TL (-25%)
- Spider-Man Remastered – 374,25 TL (-25%)
- Sekiro Shadows Die Twice –144,50 TL (-50%)
- Sea of Thieves – 30,50 TL (-50%)
- Horizon Zero Dawn Complete Edition –131,60 TL (-60%)
- Detroit Become Human – 71,00 TL (-50%)
- Battlefield 2042 – 197,99 TL (-67%)
- Assetto Corsa Competizione –59,70 TL (-70%)
- Kena Brige of Spirits – 100,00 TL (-50%)
- Age of Empires IV –200,33 TL (-33%)
- The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition –87,25 TL (-75%)
- Gotham Knights – 299,40 TL (-40%)
- Marvel's Guardians of the Galaxy –129,15 TL (-65%)
- Madden NFL 23 –299,99 TL (-50%)
- Rust –206,36 TL (-33%)
- Days Gone – 131,60 TL (-60%)
- Stray –128,00 TL (-20%)
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