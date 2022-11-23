Steam Sonbahar indirimleri başladı! İndirimdeyken kaçırmamanız gereken oyunlar

Steam'in en büyük indirimleri arasında yer alan sonbahar indirimi 22 Kasım Salı günü saat 21.00 itibariyle başladı. Steam oyuncularının uzun süredir indirime girmesini beklediği birçok AAA oyunlar ve bağımsız stüdyo oyunları da dahil olmak üzere birçok oyun indirime girdi. İşte indirimdeyken kaçırmamanız gereken oyunlar…