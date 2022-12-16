Steam'de PlayStation oyunları indirime girdi!
Gamegar Haberleri
PlayStation konsollarına özel olarak piyasaya sürülen oyunların yavaş yavaş PC'ye lansman yapmasının ardından popüler dijital video oyun dağıtımcısı Steam'de Playstation PC oyunları indirime girdi.
PlayStation oyunlarının PC'ye lansman yapmasında yardımcı olan PlayStation PC Studios'un oyunları Steam'de yüzde 75'e varan indirime girdi. God of War ve Marvel's Spider-Man gibi oyunlar Steam mağazasında indirime girdi.
PLAYSTATION OYUNLARI STEAM'DE İNDİRİME GİRDİ
Hafta sonu fırsatı ile Steam'de indirime giren PlayStation oyunları, 22 Aralık saat 21.00'e kadar indirimli olarak satışa sunulacak. Ancak, tüm PlayStation PC oyunlarının indirime girmediğini de belirtelim. İşte Steam'de indirime giren PlayStation oyunları:
- God of War – 197,40 TL (-40%)
- Spider-Man Remastered – 374,25 TL (-25%)
- Days Gone – 108,57 TL (-67%)
- HellDrivers –14,99 (-75%)
- Predator Hunting Grounds –62,25 TL (-75%)
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STEAM'DE İNDİRİME GİRMEYEN PLAYSTATION OYUNLARI:
- Marvel's Spider-Man Miles Morales –499,99 TL (-0%)
- Sackboy: Büyük Macera – 599,00 TL (-0%)
- Uncharted: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu –499,00 TL (-0%)
- Horizon Zero Dawn Complete Edition –329,00 TL (-0%)
- The Last of Us Part I – 599,00 TL (-0%)