Steam'de haftanın en çok satan oyunları açıklandı! 2-8 Ocak 2023

Steam'in 2 – 8 Ocak 2023 tarihleri arasında en çok satan oyunları açıklandı. En çok satanın açıklandığı listede ilk 10'da oyunlar ve donanımlar yer aldı. Kimi oyunlar yükselirken, kimi oyunlar listede geriledi. Bazıları ise listede sırasını korumaya devam etti. İşte Steam'de haftanın en çok satan 10 oyunu.

Steam veri tabanından oyun ve donanım bilgileri elde etmek için üçüncü parti kişiler tarafından oluşturulan SteamDB sitesinin verilerine göre haftanın en çok satan oyunları açıklandı. Listenin ilk 10 sırası geçen hafta ile hemen hemen aynı. Peki, Steam'de haftanın en çok satan oyunları neler? İşte detaylar…

STEAM'DE HAFTANIN EN ÇOK SATAN OYUNLARI – 8 OCAK 2023

Steam Deck Elden Ring Call of Duty Modern Warfare 2 Hogwarts Legacy Cyberpunk 2077 Red Dead Redemption 2 Ready or Not EA SPORTS FIFA 23 God of War Project Zomboid

Geçtiğimiz hafta da Steam'in en çok satan oyun ve donanım listesinde ilk sırada Steam Deck yer alırken hemen arkasında Elden Ring ve Call of Duty Modern Warfare 2 yer aldı.

Şubat ayında piyasaya sürülmeye hazırlanan Harry Potter evreninde geçecek olan Hogwarts Legacy ise listede dördüncü sırada yer alırken CD Projekt Red'in Cyberpunk 2077'si listede beşinci sırada yer aldı.